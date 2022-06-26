ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الميناء الجاف بمدينة الرياض منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته لحوم ودواجن محظور استيرادها وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت “الهيئة”، في بيان لها: “أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، والذي اتضح من مكوناتها وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها”.

رفض الإرسالية

وأشارت “الغذاء والدواء” أنه بناءً على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها (19) طناً، كما يجري استكمال إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صادر بحقها منع تداول، وذلك وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الفسح المركزي للمنتجات الخاضعة لإشراف “الهيئة” مبني على معايير فنية لدراسة المخاطر واشتراطات ومتطلبات يجب توافرها في مرحلة الفسح، كما أنه قائم على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء ويتم من خلاله تطبيق إجراء موحّد لفسح جميع المنتجات الخاضعة لرقابة “الهيئة” والواردة عبر المنافذ.

وتدعم الآلية المحدّثة للفسح المركزي مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لفسح تلك المنتجات، كما تهدف إلى تقليص مدة الفسح بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وذلك من خلال التواجد في المنافذ على مدار الساعة (حتى في الأعياد والإجازات)، وتوحيد إجراءاتها بما يحقق تقليص الوقت المستغرق لفسح الإرساليات.