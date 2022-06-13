ألقت شرطة منطقة الرياض اقبض على شخصين اعتديا بالضرب على موظف في مركز تجاري.

وأفاد الأمن العامة أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.