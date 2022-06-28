قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (93) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(17040) قرص إمفيتامين مخدر و(2070) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.