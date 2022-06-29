ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مواطنًا ظهرَ في مقطع (فيديو) في مواقع التواصل الاجتماعي يصيدُ كائنًا فطريًّا (وبر) دون ترخيص، باستخدام بندقية من نوع (شوزن) في محافظة العُلا، ونشر ذلك وتوثيقه، ما يعدُّ مخالفةً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وطُبِّقُتِ الإجراءاتُ النظاميةُ بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

تفاصيل العقوبة:

وأكدَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنَّ عقوبةَ الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وعقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغُ عقوبةُ صيد الوبر (25) ألف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحَثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.