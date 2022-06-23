ضَبطَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة،وهم: (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية؛ لنقلهم الرمالَ وتجريفِ التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام (10) آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

اعتداء على البيئة والحياة الفطرية

وحَثَّتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.