أعلن الأمن العام مواصلة الجهات الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين في كافة مناطق المملكة.

📹 | ضبط عدد من المتسولين بمناطق ( الباحة – تبوك – المدينة المنورة ). ⁧#لاتعطيهم⁩

⁧#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/BRM6X68duL — الأمن العام (@security_gov) June 21, 2022

وتم رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المركبات في منطقة الباحة.

وفي منطقة مكة المكرمة، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة، وقائدي المركبات.

كما تم ضبط ورصد مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول المباشر من المارة.

مبالغ مالية كبيرة:

ورصدت الجهات المختصة مقيمًا من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من عمره، مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، ويمتهن التسول في الأماكن العامة، وعثر بحوزته على 25 ألف و375 ريالًا.

وفي السياق ذاته؛ تم رصد وضبط سيدتين مخالفتين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ 4 آلاف و523 ريالًا.

وافدات يمارسن التسول:

وتمكنت القوات من رصد وضبط 7 وافدات مخالفات لنظام الإقامة والعمل من الجنسية النيجيرية، لامتهانهن التسول في الأماكن العامة؛ وقد عثر بحوزتهن على مبلغ 9 آلاف و969 ريالًا.

وفي منطقة تبوك تم رصد وضبط مواطن في مدينة تبوك بعد قيامه بالتسول من المحلات التجارية، ورصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول من المارة أمام أحد الصرافات الآلية.