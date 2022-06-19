أعلن الأمن العام رصد وضبط مواطن في منطقة الجوف، يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة في إحدى محطات الوقود، مدعيًا أنه من ذوي الإعاقة.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات. وضبطت القوات مواطنًا يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، ومواطنة تتسول بشكل مباشر من المارة في الطرقات العامة.

عقوبة التسول

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

ممارسة التسول

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.