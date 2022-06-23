نجحت دوريات الأمن بمحافظة بيشة في القبض على شخص بحوزته (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبته.

وأفاد الأمن العام أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.