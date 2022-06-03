ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (39) مخالفًا لنظام البيئة، (26) مواطنًا، و (13) مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (835) متنًا من الإبل و(271) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

غرامات كبرى:

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

أرقام البلاغات:

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.