أعلن الأمن العام، رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات عند محطة وقود في حائل.

كما تم رصد وضبط إحدى المواطنات خلال قيامها بالتسول المباشر من أمام إحدى المحلات التجارية؛ بالإضافة لضبط مواطنة برفقتها طفلين خلال استعطافها المارة أمام إحدى الصرافات الآلية.

ورصدت قوات الأمن العام مواطنًا وتم ضبطه خلال قيامه بالتسول المباشر أمام إحدى المحلات التجارية.

وشدد الأمن العام على المواطنين بسرعة الإبلاغ عن المتسولين عبر رقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.

عقوبة التسول

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

ممارسة التسول

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.