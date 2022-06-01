تمكنت المديرية العامة لحرس الحدود من إحباط محاولات تهريب (435) كيلوجرامًا من الحشيش و(45.6) طن من القات و(22,000) قرص إمفيتامين والقبض على المشاركين فيها.

جهود حرس الحدود

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (435) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(45.6) طن من نبات القات المخدر و(22,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ضبط مهربي الحشيش والمخدرات

كما تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (43) متهمًا، منهم (25) مواطنًا، و(18) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (10) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.