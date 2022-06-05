تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة، خلال أسبوع في عدد من مناطق المملكة.

مخالفات رعي

ومن ضمن المخالفات التي رصدتها القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 39 مخالفاً لرعيهم 835 متناً من الإبل، و271 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة كما تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كذلك تم ضبط مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة الرياض بحوزتهما بندقيتان هوائيتان و763 ذخيرة، وكائنان فطريان. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لتخزينه 9 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة. ولفتت إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

عقوبات مخالفة نظام البيئة

يذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة .