أعلن الأمن العام؛ استمرار حملات رصد وضبط المتسولين في كافة المناطق على مستوى المملكة.

وقال الأمن العام في بيان على صفحته الرسمية بتويتر إنه تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية، في منطقة عسير، بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع. كما تم رصد وضبط مواطنين بعد قيامهم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

رصد مخالفتين لنظام الإقامة وأمن الحدود

أيضا تم رصد وضبط مقيمتين مخالقتين لنظام الإقامة وأمن الحدود بعد قيامهما بالتسول من مرتادي أحد المراكز التجارية.

وأكد الأمن العام استمرار حملات رصد وضبط المتسولين؛ مذكرة بالإبلاغ عن المتسولين بمنطقتي مكة والرياض على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض؛ و999 في جميع مناطق المملكة.