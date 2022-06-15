ضَبَطَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، (4) مواطنين، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة بمنطقة عسير.

غرامة 3000 ريال:

وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ إشعالِ النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصلُ إلى (3000) ريال.

أرقام البلاغات:

وحَثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.