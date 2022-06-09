نفذت عدد من الجهات الحكومية جولات رقابية في 3 مناطق بالمملكة على مستودعات سخانات المياه للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

47 مستودعاً:

واستهدفت الجولات 47 مستودعاً 3 في مكة المكرمة، ومستودعاً في القصيم، ومستودعاً في المنطقة الشرقية، نتج عنها ضبط 5 مستودعات مخالفة و42 مستودعاً مطابقاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

مشاركة الجهات:

وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.