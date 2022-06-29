أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على (7) أشخاص؛ لإعلانهم الحج عن الغير وتقديم خدمات حج بغرض النصب والاحتيال.

وفي التفاصيل: قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على (7) أشخاص، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(4) مقيمين من الجنسيات المالية والأفغانية والميانمارية والمصرية ومواطن، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الغير وتوفير حافلات نقل للمشاعر المقدسة وغرف فندقية وأضاحٍ للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.