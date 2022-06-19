تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 79 مخالفًا لنظام البيئة، خلال أسبوع في عدد من مناطق المملكة.

تفاصيل المخالفات

وتضمنت المخالفات التي ضبطتها القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما تم ضبط 59 مخالفاً لرعيهم 1611 متناً من الإبل، و370 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة.

كذلك تم ضبط مخالف لنظام البيئة لبيعه 29 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة عسير، و10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

وضبطت القوات الخاصة مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص بمنطقة الجوف بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بحوزتهما بندقية هوائية و101 ذخيرة و7 طيور مصيدة.

كما قبضت على مخالفين لنظام البيئة لنقلهما وتجريفهما التربة دون ترخيص في منطقة تبوك

ولفتت الأجهزة الأمنية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

عقوبات مخالفات الرعي

يذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.