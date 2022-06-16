أعلن نادي الفتح غياب كل من لاعبيه الجزائري سفيان بن دبكة والمغربي مراد باتنا بسبب الإصابة عن مواجهة نادي الهلال في الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المدة التي يغيب عنها نجما الفتح

وتلقت إدارة النادي إفادة من الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بشأن إصابة محترف الفريق الأول لكرة القدم سفيان بن دبكة بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة خمسة أسابيع.

على ذات الصعيد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المغربي مراد باتنا أهمية حاجته للراحة لمدة أسبوعين، وكانت الاصابة قد عاودت اللاعب خلال المباراة الودية التي خاضها النموذجي مؤخراً أمام الشباب، من جانبه يخضع اللاعب مروان سعدان لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية، فيما سينضم البيروفي كريستيان كويفا لصفوف النموذجي السبت المقبل بعد الفراغ من مشاركة منتخب بلاده.

على الصعيد الميداني استأنف الفريق الفتحاوي تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي الرديف بعد الإجازة التي منحها المدير الفني السيد دونيس للاعبين لمدة أسبوع عقب ودية الشباب التي كسبها النموذجي بثلاثية نظيفة ضمن برنامجه لفترة توقف الدوري.