أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

قصر العمرة على الحجاج:

إلى ذلك تقرر قصر أداء العمرة على الحجاج فقط اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، حتى يوم 20 ذي الحجة؛ وذلك تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة في وقت سابق: إن الشروط تتضمن ما يلي: