أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
قصر العمرة على الحجاج:
إلى ذلك تقرر قصر أداء العمرة على الحجاج فقط اعتبارًا من اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، حتى يوم 20 ذي الحجة؛ وذلك تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.
شروط الحج موسم 1443:
وقالت الوزارة في وقت سابق: إن الشروط تتضمن ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة إقامة نظامية.
- لا يتجاوز عمره 65 عامًا ميلاديًّا.
- أن يكون مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق توكلنا.
- ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية لمن لم يسبق له أداء الفريضة.
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