أشارت الإدارة العامة للمرور إلى إمكانية تجاوز التظليل المسموح به في زجاج السيارات، في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك، بشرط تقديم تقرير طبي.

وتلقت الصفحة الرسمية لإدارة المرور، سؤالًا من أحد المتابعين، يقول: “كم درجة التظليل المسموح للسيارة كاملة؟”.

ضوابط تظليل زجاج السيارات

وردت إدارة المرور بتوضيح، ضوابط تظليل زجاج السيارات، والتي تشترط أن يكون التظليل للزجاج الجانبي، (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة، بحيث لا تزيد درجة التظليل عن 30%، ولا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش، أو صورة تحد من شفافيته.

كما يشترط في التظليل ألا يحد من رؤية السائق، أو التقليل منها.

كما بينت الإدارة أنه يسمح بتجاوز نسبة التظليل المسموح بها، في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.

الحد الأعلى لمخالفات المرور

وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على مسببات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية.

وتلقت الصفحة الرسمية للإدارة سؤالًا، من أحد المتابعين يقول: “المخالفات المرورية تتضاعف إذا تأخرت؟ وردت الإدارة على السؤال بالقول: “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.