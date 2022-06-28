شهدت محافظة أربيل العراقية، حادثًا مأساويًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلق أحد الطلاب النار على اثنين من أساتذة إحدى الجامعات.

تفاصيل الحادث

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، مصرع عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين وأستاذ جامعي بكلية الهندسة بعد تعرضهما لإطلاق النار.

وأوضح خوشناو، خلال مؤتمر صحفي، أن عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل، توفي متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه، حيث هاجمه المتهم الذي كان طالبًا في جامعة سوران وتم فصله.

إطلاق وابل من الرصاص

وأطلق المتهم على عميد الكلية 5 رصاصات، حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذه بعد أن تم تقديم كل المحاولات. ولفت الى أن “القاتل معروف وسيتم القبض عليه بأسرع وقت ويقدم للعدالة”.

ووفقًا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”، عن مصادر الشرطة في أربيل، فإن الطالب أطلق عدة رصاصات على عميد كلية القانون، أمام مقر الجامعة، وأصابه إصابة بليغة في الرأس والصدر، فارق الحياة على إثرها بعد نقله إلى المستشفى.

وعقب ذلك، اقتحم منزل أحد أساتذة كلية الهندسة، في أحد أحياء أربيل وأطلق عليه وابلا من الرصاص وقتله على الفور. وقالت مصادر عراقية إن الجريمة كانت بسبب عدم قبول الكلية نقل الطالب، بعد أن طلب ذلك عدة مرات.