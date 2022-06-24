وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، قيام طباخ جزائري حفل شواء على ركام مطعمه الذي شب فيه حريق بعد يوم من افتتاحه.

#الجزائر ـ طباخ يقيم حفلة شواء على رُكام مطعمه الذي احترق بعد يوم من افتتاحه#الحدث pic.twitter.com/JcncCqgfZn — ا لـحـدث (@AlHadath) June 24, 2022

وظهر الطباخ الذي يدعى هشام كوك، وهو يقيم حفل شواء مع رفاقه والعاملين بالمطعم، وسط الرماد والدمار الذي حل بمطعمه عقب الحريق.

احتراق المطعم بالكامل

وحسب القناة، تعرض مطعم هشام كوك ــ الذي يعتبر من أشهر الطباخين في الجزائر ــ لحريق، فجر الأربعاء، التهمه بالكامل.

وتدخلت وحدات من الحماية المدنية لإطفائه، وظهر الطباخ على موقع “إنستجرام” ليطمئن متابعيه قائلا: “لكل من يسأل عني، أقول لكم بارك الله فيكم، لا توجد خسائر بشرية في الحريق، والمطعم احترق بالكامل”.

رسالة تحدٍّ

وفي رسالة تحد وإصرار قال كوك تعليقًا على المقطع: “الدنيا نعيشها بالحلو والمر، وكل شيء من عند الله مرحبا به والحمد لله على كل حال والشكر لكل الفريق على وقفتهم”.