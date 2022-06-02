تفاعلت وزارة الموارد البشرية، مع شكوى طبيب أسنان فُصل تعسفياً من مجمع طبي بعد 8 أشهر من عمله.

تسوية ودية:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “يمكنك تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، واستكمال البيانات من خلال البريد الوارد عند تسجيل الدخول للمنشأة من خلال صلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات”.

شكوى الطبيب:

وقال طبيب الأسنان في شكواه إنه تم التعاقد معه على منصة قوي مع مجمع طبي بمهنة طبيب أسنان عام، لمدة عامين حيث بدأ عمله من 8/2021 حتى 8/2023، وبعد ٨ أشهر من العمل لديهم تم إرسال خطاب له بإنهاء خدماته تعسفيًا.

وأكد الطبيب أن إنهاء خدمته كان بدون سبب واضح، حيث علل المجمع القرار بوجود تدنٍ دخل العيادة كما كتبوا في الخطاب ورفضوا إعطاءه أي مستحقات.