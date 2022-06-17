نجح الطبيب السعودي ملفي الخنجر في إنقاذ امرأة فلبينية، جاءتها آلام المخاض خلال رحلتها على متن الطائرة إلى أستراليا.

وفوجئ ملفي الخنجر، طبيب صحة عامة، بعد إقلاع الطائرة خلال رحلته إلى أستراليا، بنداء طاقم الطائرة مستفسرًا عن وجود طبيب بين الركاب.

وقدم الشاب نفسه للطاقم، متطوعًا للمساعدة، وتبين وجود سيدة فلبينية تعاني من آلام المخاض، وكانت في الأسبوع الـ38 من الحمل، وبفحصها الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة.

ولادة على متن الطائرة:

وقال الخنجر في تصريحات لوسائل إعلامية: “طلبت من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أيّ مختصّ لتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر متروكًا لي وللطاقم”.

وأضاف: “بحمد الله وُلد الطفل على متن الطائرة، وتابعنا حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت ومولودها في صحة ممتازة والحمد لله، واستُقبلت الأم في المطار بالورود”.

وأكد الشاب أن سفير المملكة في بروناي عماد المهنا تواصل معه، للثناء عليه فيما بدر منه، مبديًا إعجابه بتصرفه، الذي انعكس إيجابيًّا على سمعة الوطن.