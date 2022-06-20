كشف الطبيب ملفي الخنجر، كواليس توليده لسيدة فلبينية كانت تعاني من آلام المخاض على متن طائرة خلال رحلته إلى أستراليا.

"لم أتردد وهذا واجبي".. طبيب سعودي يروي كواليس توليده لسيدة فليبينية على متن طائرة#صباح_العربية pic.twitter.com/QoNAHBqp85 — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 20, 2022

كواليس الواقعة

وقال الخنجر في تصريحات لبرنامج “صباح العربية”، إنه كان متوجهاً في رحلة من دبي إلى بروناي ثم من بروناي إلى ملبورن، ليصادف خلال المسار الأول من رحلته وبعد نصف ساعة من الإقلاع، صدور استغاثة من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب.

وأضاف: “قدمت نفسي لأحد أفراد الطاقم، وذكر لي أن هناك سيدة فلبينية تعاني من آلام فتوجب علي الذهاب إلى مخرج الطائرة للكشف عليها وفحصها”.

وأكد أنه لم يتردد للذهاب للكشف وتوليد السيدة الفلبينية، نظرًا لأن هذا واجبه، مشيرًا إلى أنه طبيب صحة عامة ولم يكن يعرف أنها حالة ولادة.

طلب استشارة

وكان الطبيب قد أنقذ السيدة الحامل ونجح في توليدها، حيث طلب من طاقم الطائرة تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أي طبيب مختص لتسجيل توصياته.

وأكد في تصريحات صحفية لـ”العربية” أنه تابع حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت ومولودها في صحة ممتازة.