طُرحت تذاكر مباراة السعودية وكولومبيا الودية التي تُقام في إسبانيا يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

ونشر حساب المنتخب السعودي عبر “تويتر” رابط الدخول لحجز تذاكر مواجهتي كولومبيا وفنزويلا.

موعد مباراة السعودية وكولومبيا

ومن المقرر انطلاق المباراة مساء الأحد الخامس من يونيو في مدينة مورسيا الإسبانية.

معسكر الأخضر ينتهي الخميس المقبل

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو. وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وكانت بعثة المنتخب السعودي غادرت الرياض مساء أمس الثلاثاء من مطار الملك خالد الدولي.

من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء حصة تدريبية عند السابعة مساءً على “ملعب منتجع لافينكا”.