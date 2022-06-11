نوهت الإدارة العامة للمرور عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشرت الإدارة إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، تعلن فيه طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري.

طريقة الوصول لخدمة المزاد:

وأضافت أن طريقة الوصول للخدمة تأتي على 3 خطوات هي: