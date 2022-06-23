دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مرئياتهم حول “وثائق تنظيمات الشبكات غير الأرضية” و”وثيقة معلومات مزاد الشبكات غير الأرضية في النطاق 2100 ميجاهرتز”، وذلك بهدف تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية واستكمالاً لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023.

وثيقة مزاد الشبكات غير الأرضية

وأوضحت الهيئة أنها أجرت مراجعة شاملة لتنظيمات الشبكات غير الأرضية، وذلك لتمكين مختلف التقنيات الحديثة وتسهيل الاستثمار في هذه التقنيات بالمملكة، وقد نشرت مقترحها حول تهيئة البيئة التنظيمية لترخيص تلك الاستخدامات في المملكة من خلال وثيقة تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN)، ووثيقة تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN)، بالإضافة الى وثيقة تنظيمات تسجيل الأقمار الصناعية الأجنبية.

وبيّنت أن تهيئة البيئة التنظيمية للشبكات غير الأرضية يعزز أدوارها كمنظّم رقمي ممكّن لتبني التقنيات اللاسلكية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، مما سيؤدي لبيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى إتاحة تقديم مختلف الخدمات الحديثة عبر الشبكات غير الأرضية .

جهود هيئة الاتصالات

ولفتت الهيئة إلى أن عقد مزاد الشبكات غير الأرضية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في تحفيز الاستثمارات في القطاع وتعزيز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد بتأكيد ريادة المملكة في تمكين هذه التقنيات وتبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات، إضافةً إلى إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، والمنصات عالية الارتفاع، والمنصات منخفضة الارتفاع، وتكامل مكونات الجيل الخامس الأرضية والساتلية (MSS/CGC).

ووجهت الهيئة دعوتها لجميع المرخصين الحاليين والمستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا لتقديم المرئيات المدعمة بالتفاصيل والمبررات اللاّزمة حول تنظيمات الشبكات غير الأرضية ومذكرة المزاد بموعد أقصاه 17 يوليو 2022.