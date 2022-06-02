كشف صندوق التنمية الصناعية عن 12 تحديًا حقيقيًّا يواجه منشآت وطنية أمام المسجلين في هاكاثون الصناعة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ويقام في الرياض خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 25 من نفس الشهر.

فتح باب التسجيل:

وأعلن الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في الهاكاثون يوم 15 مايو وحتى 11 يونيو الجاري، لحث الراغبين في المشاركة على إيجاد حلول للتحديات التي شملت 4 مجالات تنوعت ما بين تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم، وصناعة الهوية البصرية.

تحديات:

كما طرحت 8 منشآت عاملة في مجال صناعات الأغذية، تحديات على مستوى تسويق المنتجات وتغليفها بأساليب إبداعية؛ لضمان وصولها لشريحة أكثر من المستهلكين وبجودة عالية؛ فيما تواجه المنشآت العاملة في مجال صناعة السيراميك وحلول البناء تحديًا يتمثل في تطوير تصميم المنتجات لتواكب المنافسة في السوق؛ بحيث تصبح أكثر عصرية وجاذبية.

كما تواجه منشأتان عاملتان في مجال صناعة الدواء تحديين يتمثلان في ابتكار حلول تصميمية لتمكين انتظار المرضى في تناول الأدوية الموصوفة بدقة، وابتكار تصاميم عبوات للأدوية سهلة الطباعة والتصنيع، بالإضافة إلى تحدٍّ آخر يواجه إحدى المنشآت العاملة في مجال صناعة الأزياء الرجالية، يتمثل في ابتكار تصميم إبداعي لعبوات المنتجات وتصنيفها بشكل جذاب وتنافسي.