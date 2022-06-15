أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب بناءً على إجمالي آخر أجر تقاضاه العامل، وهي مبلغ مادي يدفعه صاحب العمل إلى العامل عند نهاية العلاقة التعاقدية.

ولفتت الوزارة عبر إنفوجرافيك على حسابها بموقع تويتر، أنه يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، على ألا تتضمن مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص.

مكافأة نهاية الخدمة:

وتابعت الموارد البشرية أن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة كاملة في حال انتهت العلاقة التعاقدية وفقًا للنظام بغير حالة الاستقالة، لافتة إلى أنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية، يحتسب أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى.

ونوهت إلى أنه عند الاستقالة يحصل العامل على ثلث المكافأة عن خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على 5 سنوات، وثلثي المكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 5 سنوات متتالية، والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر.

حالات استثنائية:

ولفتت إلى أن هناك حالات استثنائية تستحق المكافأة كاملة في حال الاستقالة، تتضمن من ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، والعاملة التي أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.