يبدأ نظام نور في استقبال طلبات حركة النقل الخارجي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وفق الإجراءات المطوّرة للنقل؛ وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، إضافةً إلى تحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية.
التسجيل في نظام نور
ويتم التسجيل في موقع نور من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع نور https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx
- في حالة وجود اسم مستخدم وكلمة مرور يتم إدخال البيانات ثم الضغط على تسجيل الدخول.
- في حالة عدم وجود حساب مسبق يتم اختيار تسجيل.
- قم بإدخال رقم السجل الخاص بولي الأمر.
- أدخل اسم المستخدم المقترح.
- بعد ذلك سوف يتم نقلك إلى شاشة أخرى لاستكمال بيانات التسجيل.
- بعد التسجيل في موقع نور يمكنك الانتقال إلى القسم الخاص بإجراءات النقل الخارجي.
موعد حركة النقل الخارجي
وتتيح وزارة التعليم التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الخميس 1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 1443/11/30هـ، وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.
قواعد حركة النقل الخارجي
وقالت الوزارة إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة وهي كما يلي:
- تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين.
- منح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة.
- احتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
- إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.
- تعديل وزن عنصر المفاضلة من 10 إلى 5 درجات بالنسبة لمدير المدرسة والمشرف التربوي.
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