يبدأ نظام نور في استقبال طلبات حركة النقل الخارجي، اعتبارًا من اليوم الخميس، وفق الإجراءات المطوّرة للنقل؛ وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، إضافةً إلى تحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية.

التسجيل في نظام نور

ويتم التسجيل في موقع نور من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع نور https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx في حالة وجود اسم مستخدم وكلمة مرور يتم إدخال البيانات ثم الضغط على تسجيل الدخول. في حالة عدم وجود حساب مسبق يتم اختيار تسجيل. قم بإدخال رقم السجل الخاص بولي الأمر. أدخل اسم المستخدم المقترح. بعد ذلك سوف يتم نقلك إلى شاشة أخرى لاستكمال بيانات التسجيل. بعد التسجيل في موقع نور يمكنك الانتقال إلى القسم الخاص بإجراءات النقل الخارجي.

موعد حركة النقل الخارجي

وتتيح وزارة التعليم التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الخميس 1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 1443/11/30هـ، وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.