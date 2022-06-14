أكد تطبيق توكلنا، أن تحديث رقم الجوال في التطبيق يمكن أن يحدث بعد تعديل الرقم في حساب أبشر، وذلك قبل تسجيل الدخول عليه.

تعديل رقم الجوال

وقالت خدمة المستفيدين الخاصة بتطبيق “توكلنا”: “من لديه حساب في أبشر بعد إتمامه التسجيل بنجاح في توكلنا يمكنه تعديل رقم الجوال بتعديله في أبشر ومن ثم يتم تحديث رقم الجوال في توكلنا من خلال تحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول في توكلنا”.

طريقة تحديث الجوال في توكلنا

وتعد خطوات تحديث رقم الجوال في “توكلنا” من أسهل الخطوات، والتي تأتي كالآتي: