أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، طرق التعامل مع النزلة المعوية؛ لتجنب الإصابة بالجفاف تأثرًا بحالة الإعياء.

ونصح بالامتناع عن الأكل نهائيًّا لمدة 24 ساعة، والاعتماد على محلول منع الجفاف لحماية الجسم، بعد الحصول على استشارة الطبيب.

علاج النزلة المعوية:

وقال الخضيري: “عند حصول نزلة معوية إسهال واستفراغ، اطلب استشارة طبية، وتوقف عن الأكل نهائيًّا لمدة ٢٤ ساعة، واشرب خلالها محلول منع الجفاف وتعويض السوائل”.

تحضير محلول الجفاف:

وبين طريقة تحضير محلول الجفاف في المنزل قائلًا: “تستطيع تجهيزه بالبيت والمخيم خلط ٩ جرام سكر+ ٩ جرام ملح في لتر ماء، وتشرب منه كمية قليلة ببطء طوال الـ24 ساعة بمعدل 10 مليلتر (ملعقتين) فقط كل عشر دقائق”.

وفيما يتعلق بالأطفال الذين لا يرغبون في تناول محلول الجفاف، قال: “بالنسبة للأطفال الذين لا يستسيغون طعم محلول الجفاف ويرفضونه، ويخشى عليهم من الجفاف فيمكن الاستعاضة عنه بعصير مخفف بالماء ويضاف له سكر وقليل من الملح أو بمشروب غازي بدون ألوان ونكهات كالسفن أب بدون غازات للضرورة”.

أسباب التسمم الغذائي:

وفي وقت سابق، كشفت أخصائية التغذية العلاجية أمل كنانة، عن أسباب زيادة حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت كنانة، خلال استضافتها ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية: “دائمًا الأكل يكون حساسًا للحرارة، وحرارة الجو حاليًّا مرتفعة جدًّا، وتقوم المطاعم بتسوية الطعام قبل وقت كبير، وبالتالي تتغير عليه درجة الحرارة”.

وأضافت: “عندما يصل الطعام للشخص تتغير عليه درجة الحرارة مرة أخرى، وهذه من أكثر الأشياء التي يمكن أن تسهل تكوين البكتيريا التي تسبب التسمم”.

ونصحت بضرورة شرب المياه المعصور عليها بعض الليمون بعد تناول أي وجبة من الخارج، لتطهير المعدة والأمعاء، واتخاذ هذه عادة في هذا الطقس شديد الحرارة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت البكتيريا أكبر من ذلك فعلى الشخص أن يذهب إلى المستشفى.