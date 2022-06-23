أشار خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، إلى طرق التحكم في أملاح الجسم لعلاج مرض النقرس، وتجنب الإصابة به.

التحكم في النقرس

وقال: “هناك عدة طرق للتحّكم بالأملاح والنقرس؛ منها ترك الأملاح وبالذات بالطعام لا تضيف أي ملح وأضف فقط الليمون بدل الملح، وتجنب المكسرات المملحة”.

تجنب اللحوم الحمراء

كما نصح الخضيري تجنب اللحوم الحمراء، واستبدلها بالسمك والدجاج، وإضافة الليمون إليها وليس الملح. وشدد على شرب كميات كبيرة من الماء المفلتر قليل الملح وقليل الصوديوم.(حاجة الجسم٢ج ملح).

زيادة الوزن

وفي وقت سابق؛ أشار الخضيري إلى أن كميات الطعام الزائدة تصيب الجسم بالسمنة مهما كانت اختياراته صحية.

وتابع: “أي غذاء يزيد عن حاجة الجسم اليومية سيزيد الوزن ولو كان صحيًّا، ما عدا الورقيات كلها والبصل والماء، وبعض الألياف فهي لا تزيد الوزن.”

مفاتيح الصحة الثلاثة

وأضاف الخضيري: “الصحة والرشاقة نظام حياة، مفاتيح الصحة الثلاثة هي الدقيق الأبيض وتستبدله بالحبوب الكاملة بنخالتها، والسكر الأبيض فتتركه وللضرورة ممكن قليل من العسل أو دبس التمر، وثالثًا تقليل الملح أو استبدله بالليمون في كل الطعام.”

وأردف: “للمعلومية، المطاعم تضخ تلك السموم الثلاثة بكثرة لتحسين الطعم لك لأنك لا تهتم إلا به”.