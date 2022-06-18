أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي، الطريقة السليمة لذبح الأضحية، وكيفية إعطاء الذبيحة الوقت الكافي للإدماء.

عند ذبح #الأضحية 🐏 لابد من التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل … وبعد السلخ نقوم بفحص القلب، الكبد، الكلى، والغدد اللمفاوية

تعرفوا معنا على طريقة فحص الأضحية

الطبيب البيطري عبدالله بن حمود الفنيخ#الإرشاد_البيطري #مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/kP8PSk8Umt — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) June 18, 2022

وأشارت إلى أهمية التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل، وبعد السلخ نقوم بفحص القلب، والكبد، والكلى، والغدد اللمفاوية.

لون الجسم:

كما بينت أنه بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسم طبيعي، أما حال تغيره للأصفر أو للأحمر الداكن فهذا يدل على أن الأضحية كانت محمومة.

فحص داخلي:

ويتم الفحص الداخلي للحيوان من خلال فحص القلب بشقوق عرضية؛ للتأكد من خلوه من الحويصلات الشريطية، كما يتم فحص الكبد من خلال التأكد من كونه طبيعيًّا وخاليًا من الأكياس المائية والخراريج أو الديدان الكبدية، وغيرها من العلامات المرضية.

وبعد ذلك يتم فحص الكلى للتأكد من عدم وجود أي التهابات، وأخيرًا يتم فحص الغدد الليمفاوية امام الكبد، وبين الأفخاذ للتأكد من عدم وجود خراريج أو نزف أو تكلس.