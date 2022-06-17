وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جهود فريق مبادرة “طريق مكة” وتسهيله جميع الإجراءات لحاجة إندونيسية انتظرت موعد حجها لمدة 10 أعوام.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1537782782881148928

تسهيل إجراءات حاجة إندونيسية:

وتقدمت الحاجة فاطمة إلى الحج منذ 10 أعوام لتبقى في قوائم الانتظار، وعندما حان موعد حجها، جاء فيروس كورونا وأوقف سفرها وزاد من انتظارها لأداء هذه الفريضة، لتصل بعد هذه السنوات إلى المملكة لأداء مناسك الحج لأول مرة، حسب قناة “الإخبارية”.

وقالت الحاجة فاطمة: إنها لأول مرة تقوم بأداء مناسك الحج، وتشتاق لرؤية الكعبة والمسجد النبوي، والصفا والمروة، معربة عن سعادتها بعد انتظارها 10 سنوات هذه اللحظة بعد جائحة كورونا التي عطلت الرحلات.

وسهلت مبادرة طريق مكة إجراءات الحاجة الإندونيسية مثل غيرها من مطار جاكرتا، لتصل إلى المملكة وتنتقل مباشرة إلى المشاعر المقدسة دون أي تعقيد، ونقل أمتعتها لمقر سكنها بشكل مباشر.

نجاح مبادرة طريق مكة:

يذكر أن مبادرة طريق مكة سجلت نجاحًا ملموسًا في إنهاء إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام من إندونيسيا إلى الأراضي المقدسة في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام؛ وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم؛ حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.