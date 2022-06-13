تقدم مبادرة طريق مكة السرعة والإنجاز لخدمة ضيوف الرحمن في جمهورية باكستان.

خدمة ضيوف الرحمن:

وقال أحد منسوبي مديرية الجوازات: إنه يسعد بخدمة ضيوف الرحمن برفقة زملائه، مشددًا على أنه يتم خدمة ضيوف الرحمن في بلدهم ضمن مبادرة طريق مكة.

إشادة بالجهود السعودية:

واستعرض مقطع فيديو جهود الجوازات في المبادرة، وسط إشادة من جانب الحجاج الباكستانيين الذين أكدوا أن المبادرة كانت من أروع ما يكون وتم تنفيذها في مطار إسلام أباد.

وتمنى أحد ضيوف الرحمن أن يتم تطبيق المبادرة في باقي المطارات؛ لأن جميع العاملين بالمبادرة من السعوديين كانوا في منتهى الخدمة والإنجاز.