توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة

في حين يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.