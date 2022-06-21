توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج نصف متر على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي .