توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم ونجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط من البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج.