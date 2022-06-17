كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن طلبه المفاجئ بشأن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس العالم 2022.

وتأهل الأخضر السعودي، إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تصدر المجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية، متفوقًا على منتخبات كبرى؛ أبرزها: اليابان وأستراليا.

هيرفي رينارد ينتظر ست وديات:

وكشف الإعلامي الرياضي إبراهيم محمد العتيق، عبر حسابه في “تويتر”، أن رينارد طلب مواجهة 6 منتخبات وديًّا مفضلًا عدم مواجهة فرق قوية في التحضيرات وذلك قبل بدء المونديال.

وكان من المقرر مواجهة الأخضر لمنتخب الإكوادور في معسكر سبتمبر ثم مواجهة كرواتيا في نوفمبر قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

يذكر أن رينارد كان طلب إيقاف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة شهر تحضيرًا للمونديال.