كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عن اسم قناته الجديدة ” قناة المشهد”، خلال تواجده في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

بالفيديو طوني خليفة يعلن عن اسم قناته الجديدة من دبي https://t.co/yUCTueBihs — Tony Khalife | طوني خليفة (@TonyKhalifeh) June 7, 2022

ظهور طوني خليفة

وقال في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بتويتر: “مرحبًا.. كل أعمال التحضير لمشروعنا الإعلامي اللي أعلنا عنه من فترة ومركزه إمارة تحقيق الأعمال بدبي شغالة بامتياز، ولكن الكل عم يسألنا شو اسم القناة، ومين النجوم اللي راح يكونوا على شاشة القناة”.

وتابع: “بالنسبة للنجوم فيكم تتعرفوا على هوياتهم تباعًا وعلى التفاصيل من خلال الدخول إلى صفحات القناة الرسمية على مواقع التواصل، أما بالنسبة للاسم وبما أنه لكل حدث لحياتنا وللعالم مشهد إحنا وإنتو جزء منه، اختارنا إنه يكون اسم القناة المشهد، ومعنا بإذن الله المشهد سيكمل”.

وقال خليفة في تغريدة أخرى: “شكرًا لكل من يتمنى لنا التوفيق.. وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.. محبتي للجميع ولفريق عمل المشهد المبدعين”.

لينا مجلي ضمن فريق المشهد

كما أعلنت الإعلامية الأردنية لينا مجلي، انضمامها لفريق القناة، عبر تغريدة، قالت خلالها: “خوض تجربة التأسيس لها طعم آخر! سعيدة لانضمامي لقناة المشهد التي ستنطلق قريبًا تحت إشراف الإعلامي المخضرم طوني خليفة مع فريق وكادر رائع من مختلف الاختصاصات.. انتظرونا”.