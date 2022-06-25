أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران جميل بين القمر النحيل وكوكب الزهرة شديد السطوع، صباح غد الأحد بسماء المملكة والوطن العربي.

اقتران القمر والزهرة

وقالت فلكية جدة: “سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي صباح يوم الأحد اقتران جميل بين القمر النحيل وكوكب الزهرة شديد السطوع حيث سيفصل بينهما درجتين قبل شروق الشمس بحوالي 90 دقيقة”.

وأضافت في بيان صادر عنها، أنه سيرصد أيضًا عنقود نجوم الثريا وسيمثل أقرب اقتران بين ألمع جسمين في سماء الليل في عام 2022.

ولفتت إلى أن القمر والزهرة سيزينان الأفق الشرقي الشمال الشرقي حيث سيكون القمر كهلال رقيق جدًا مضاء بنسبه (7٪ ) بضوء الشمس، قبل أقل من 3 أيام من وصوله منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة، وسيكون الكوكب أسفل يمين القمر وسوف يشاهد كذلك عطارد ونجم الدبران أسفل الزهرة.

وأوضحت: “رغم أن القمر والزهرة سيبدوان ظاهرياً قريبين من بعضهما البعض، إلا أنهما بعيدان تمامًا، فالكوكب حاليًا على مسافة 207.3 مليون كيلومتر من الأرض، في حين أن القمر أقرب بحوالي 515 مرة ، على مسافة 402,000 كيلومتر”.

عنقود نجوم الثريا

وأشارت إلى أنه عند استخدام المنظار بينما لا تزال السماء مظلمة نسبيًا، فيمكن رؤية عنقود نجوم الثريا أعلى يسار القمر، حيث بدأ هذا العنقود للتو في الظهور مجددًا بعد أن كان مطموسًا في وهج الشمس خلال الشهر الماضي.

كما يمكن رؤية الزهرة وهلال القمر وعنقود الثريا سويًا في مجال رؤية المنظار، وسوف يتكرر بهذه الكيفية في 21 أبريل 2042 في السماء بعد غروب الشمس في ذلك الوقت، موضحة أن هذا الثلاثي يتقارب كل بضع سنوات ويقدم مناظر رائعة، لكنها ليست قريبة بما يكفي لتظهر سويا في مجال رؤية المنظار.