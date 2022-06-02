تتعرض المناطق الجنوبية في الإمارات لظاهرة “انعدام ظل الظهيرة”، خلال الفترة من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

تفاصيل الظاهرة:

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أن المناطق الجنوبية في الدولة (أم الزمول وليوا ومدينة زايد والقوع) ستشهد خلال الفترة من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل ظاهرة انعدام ظل الظهيرة، وذلك بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة. كما ستشهد مناطق من الدولة أقصر ظل للزوال، أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: “سيكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر نحو الساعة 12:25 ظهراً بتوقيت الإمارات، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة”.

انعدام الظل:

وأشار إلى أن أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو الجاري قرب منطقة أم الزمول ثم تزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو الجاري، ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو وبعد 10 يوليو ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدد.