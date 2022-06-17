أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد صباح اليوم الجمعة، انتشار لعدد من البقع على سطح الشمس، وهو أمر لم يتم مشاهدته بهذا الشكل منذ سنوات.

انتشار البقع الشمسية

وقالت الجمعية الفلكية إنه تم رصد صباح اليوم الجمعة، 9 مجموعات من البقع الشمسية على سطح الشمس وهو أمر لم يشاهد بهذا الشكل منذ سنوات.

وأضافت أنه لعل أبرز هذه البقع هي البقعة AR3031 والتي تواجدت أسفل يمين قرص الشمس، وتحتوي على مجال مغناطيسي غير مستقر ممن نوع “بيتا جاما”، يضم طاقة لحدوث توهجات من الفئة (M) متوسطة القوة.

نشاط فاق التوقعات

ولفتت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن المراقبة اليومية للشمس أظهرت بأن نشاط الدورة الشمسية 25 فاق التوقعات حيث تجاوز عدد البقع الشمسية في شهر مايو 2022 بمقدار الضعف، مما يعطي مؤشر بإمكانية حدوث حد أقصى قوي نسبيًا لهذه الدورة الشمسية في أوائل عام 2025.

وتابعت قولها: “نشهد بالتأكيد التأثيرات على الأرض في القطب الشمالي حيث رُصد ظهور رائع للشفق القطبي هو الأفضل منذ سنوات، وتضاعف النشاط الجيومغناطيسي اكثر من ثلاث مرات تقريبًا منذ بدء الدورة الشمسية.

ماهية البقعة الشمسية

والبقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع.