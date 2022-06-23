أكد المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، الفلكي ملهم هندي، أنه وفي ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 158 عاماً، ستتم مشاهدة 6 أجرام سماوية من المجموعة الشمسية.

من فجر غدا الخميس ولثلاثة أيام

ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 158عام

بمشاهدة ٦ أجرام من المجموعة الشمسية بنفس الوقت وبنفس ترتيب بعد مداراتهم عن الشمس بداية من #عطارد إلى أبعد كوكب يشاهد بالعين المجردة كوكب #زحل pic.twitter.com/bB7dujaGD7 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) June 22, 2022

تفاصيل الظاهرة:

وأوضح هندي في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه من فجر اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام، سنرى ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 158 عامًا، وذلك بمشاهدة 6 أجرام من المجموعة الشمسية بنفس الوقت وبنفس ترتيب بعد مداراتها عن الشمس.

وأضاف الفلكي أننا سنرى الأجرام بداية من عطارد إلى أبعد كوكب يشاهد بالعين المجردة وهو كوكب زحل، وبينهما سنرى الزهرة والقمر والمريخ والمشترى، حيث ستكون الأجرام السماوية الستة، متراصة من الشرق للغرب عبر مسار مائل للجنوب.

رؤية الأجرام:

وأضاف أنه باستخدام تلسكوب متوسط، يمكن رؤية تفاصيل هذه الأجرام السماوية، التي يتميز كل منها عن الآخر في تضاريسه.

وأشار إلى أن آخر مرة تمت فيها مشاهدة هذا التراص بين الأجرام الستة، فكان في 5 مارس 1864 م. وأن وجود القمر في الترتيب جعل الأمر نادر الحدوث، أما تراص الكواكب دون القمر فحدث آخر مرة في عام 2004 م وسيتكرر ثانية في عام 2040م.

كما نفى هندي أي تأثير لهذا التراص على البشر أو على كوكب الأرض، كما يروج لذلك المنجمون.