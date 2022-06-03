يظهر سطح القمر بعد غروب الشمس اليوم الجمعة، مبتسمًا، في واحد من التضاريس المميزة على سطحه.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة في تغريدة على تويتر أن هناك منطقة تعرف بـ”مير كريسيوم”، أو “بحر الشدائد”، على سطح القمر تبدو كوجه مبتسم عند الاقتراب منها.

وكتبت في التغريدة: “شاهد وجه القمر المبتسم بالتلسكوب ..بعد غروب شمس اليوم الجمعة 03 يونيو 2022 وبداية الليل وهو واحد من التضاريس المميزة على سطح القمر وهي منطقة تسمى ” مير كريسيوم ” أو “بحر الشدائد” تبدو كوجه يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب وإن كانت في الحقيقة مجرد شكل عشوائي”.

أول مركبة على القمر

يذكر أن وكالة ناسا، تحتفل في 2 يوليو من كل عام بذكرى هبوط مركبة الفضاء الأمريكية Surveyor 1 على سطح القمر في 1966، فبهذا الهبوط أصبحت أول مركبة فضائية أمريكية تنفذ بنجاح هبوطًا ناعمًا على القمر، والتقطت المركبة أكثر من 11000 صورة للقمر خلال مهمتها في ذلك الوقت.

وفي هذا العام طلبت وكالة ناسا من شركتي “أكسيوم سبايس” و”كولينز ايروسبايس” تصميم وتصنيع البزات الفضائية التي سيرتديها رواد الفضاء مستقبلًا على سطح القمر، على أن تكون مخصصة كذلك في محطة الفضاء الدولية، بدلًا من المعتمدة حاليًا منذ 40 عامًا ـ وفق ما نقلته الصحف الفرنسية.