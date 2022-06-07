حصلت عائشة بنت علي عسيري، إحدى منسوبات وزارة الصحة، على درجة الماجستير من جامعة حائل في تخصص إدارة صحية ومستشفيات.

“المواطن” تهنئ عائشة بنت علي عسيري، وتتمنى لها المزيد من النجاح في حياتها العملية.