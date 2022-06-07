حصلت عائشة بنت علي عسيري، إحدى منسوبات وزارة الصحة، على درجة الماجستير من جامعة حائل في تخصص إدارة صحية ومستشفيات.
“المواطن” تهنئ عائشة بنت علي عسيري، وتتمنى لها المزيد من النجاح في حياتها العملية.
حصلت عائشة بنت علي عسيري، إحدى منسوبات وزارة الصحة، على درجة الماجستير من جامعة حائل في تخصص إدارة صحية ومستشفيات.
“المواطن” تهنئ عائشة بنت علي عسيري، وتتمنى لها المزيد من النجاح في حياتها العملية.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
تستاهل الأخت عائشه عسيري ما وصلت إليه وتستحق كل خير ونجاح إنسانه رائعه ومثابره اجتهدت وصبرت فنالت ولله الحمد والمنه لها مني خالص الدعوات واتمنى لها مزيداً من الرقي ونشوفها بأعلى وارقى المناصب يارب
ألف ألف مبروك عيوش♥️💐
أختك/ شريفه الشهري