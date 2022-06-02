أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ.

تفاصيل التعميم:

ونص التعميم أنه يجب على جميع شركات الطيران بنقل مسافرين قادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ الالتزام والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

تنويه من الهيئة:

وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.