أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية (رجال) على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
أماكن العمل:
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن الوظائف ستكون في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية)، وأخرى.
رابط الاستعلام:
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
استعلام عن القبول
نتائج القبول
الان سوف ارسل البريد الاكتروني
لاشئ
ممتاز
هل تم قبولي؟